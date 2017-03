"W dniu 17 marca Prezes Rady Ministrów powołała pana Krzysztofa Szuberta na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe w Ministerstwie Cyfryzacji. Jednocześnie nowy sekretarz stanu będzie pełnić funkcję Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego" - podało ministerstwo.

Stanowisko pełnomocnika rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Rada Ministrów ustanowiła we wtorek. Jego zadaniem będzie m.in. analiza istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online, i przedstawianie propozycji ich zniesienia.

Pełnomocnik ma opracowywać też kierunki rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz szukać rozwiązań prawnych lub organizacyjnych, zmierzających do urzeczywistnienia zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz ich monitorowanie.

Dodatkowo będzie współpracował z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, by wypracować przedsięwzięcia w zakresie wspólnego rynku usług online.

Szubert, to absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalista ds. przemysłowych systemów informatycznych. Resort przypomina, że od kilkunastu lat związany jest z branżą informatyczną, pełnił m.in. funkcję prezesa w firmie Connect Distribution, specjalizującej się w dystrybucji oprogramowania specjalistycznego.

Od 2012 roku minister cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC). Inicjator oraz Przewodniczący Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI). W latach 2015-2016 zasiadał w Radzie ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, był doradcą strategicznym ministra cyfryzacji, a także pełnomocnikiem szefa MC ds. współpracy międzynarodowej.

Jednolity Rynek Cyfrowy (Digital Single Market, DSM) to strategia Komisji Europejskiej, zmierzająca do uczynienia z UE zintegrowanego cyfrowo obszaru gospodarczego, zdolnego do konkurowania na globalnym rynku cyfrowym. (PAP)