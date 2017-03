Ursus ma porozumienie z namibijską spółką ws. współpracy handlowo-przemysłowej



Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Ursus podpisał ze spółką Dobre Holdings z Namibii porozumienie (Memorandum of Understanding) o współpracy handlowo-przemysłowej, podała spółka. Zakłada ono długoterminową współpracę w zakresie produkcji i montażu pojazdów i maszyn Ursusa.

"Porozumienie zakłada podjęcie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie produkcji i montażu ciągników, maszyn rolniczych i ich oprzyrządowania oraz autobusów i pojazdów specjalnych pod marką Ursus. Na mocy porozumienia strony potwierdziły wolę wspólnego prowadzenia działań mających na celu rozwój, produkcję podzespołów, sprzedaż, dystrybucję, serwis i marketing ww. wyrobów na rynku Republiki Namibii i innych wybranych rynkach afrykańskich" - czytamy w komunikacie.

Strony oczekują, że ich współpraca przyczyni się do przyspieszenia rozwoju mechanizacji namibijskiego rolnictwa, do poziomu standardów europejskich, podkreślono.

Ursus i Dobre Holdings zamierzają zawrzeć szczegółową umowę regulującą realizację ich wspólnych przedsięwzięć, o czym spółka będzie informowała w kolejnych raportach, podsumowano.

Dziś wcześniej Ursus poinformował, że zawarł ze spółką Karmag Industrie z Algierii umowę o współpracy przemysłowo-handlowej prowadzącej do ustanowienia polsko-algierskiej spółki joint-venture. Przedmiotem działalności tej spółki będzie montaż, sprzedaż, dystrybucja i serwis ciągników i maszyn rolniczych na rynku algierskim i innych rynkach afrykańskich.

Polski producent maszyn rolniczych jest obecny w Afryce od 2013 r. Pierwszą umowę podpisał z etiopską firmą METEC (na dostawę 3 tysięcy ciągników). Po niej przyszły kolejne kontrakty - obecnie spółka należy do czołówki polskich eksporterów na tym kontynencie. W sumie Ursus zawarł w Afryce kontrakty na kwotę około 140 mln USD. Główne afrykańskie rynki, na których dziś działa spółka to Etiopia i Tanzania.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

(ISBnews)