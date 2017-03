Jak przypomniał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest 15 marca, ponieważ tego dnia w 1962 r. John F. Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.

"Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstsze nieprawidłowości dotyczą umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, czyli podczas wizyty handlowca w domu konsumenta lub podczas prezentacji towarów" - mówił, cytowany w komunikacie prasowym Urzędu, prezes UOKiK Marek Niechciał. Dodał, że w 2016 r. wydano 13 decyzji, w których stwierdzono niedozwolone działania spółek zajmujących się tego typu działalnością, a obecnie prowadzonych jest 14 kolejnych postępowań.

Jak wskazał UOKiK, w przypadku wizyt w domach konsumentów najczęściej naruszają prawo podmioty, które sprzedają usługi telekomunikacyjne, głównie telefonii stacjonarnej. Nieprawidłowości dotyczą również energii elektrycznej i gazu. "Najczęstszym mechanizmem jest twierdzenie, że chodzi o zmianę warunków umowy i obniżenie płaconych rachunków. Przedstawiciele mówią, że reprezentują dotychczasowego operatora. Jednak w rzeczywistości konsument podpisuje umowę z nowym przedsiębiorcą, co wiąże się często z rozwiązaniem umowy u dotychczasowego i zapłaceniem kary za zerwanie kontraktu" - czytamy w komunikacie prasowym.

Niedozwolone działania mają również często miejsce podczas pokazów, na których sprzedaje się sprzęt gospodarstwa domowego, wyroby medyczne czy pościel. "Przedsiębiorcy w przesyłanych konsumentom zaproszeniach nie informują, że celem prezentacji będzie sprzedaż produktów. Wprowadzają również w błąd, co do właściwości tych produktów oraz utrudniają odstąpienie od umowy w ustawowym czasie 14 dni" - wskazał UOKiK.

W tym roku z okazji Światowego Dnia Konsumenta UOKiK postanowił przypomnieć o prawach osób w wieku senioralnym. Jak podkreślił Urząd, walka z nieuczciwymi praktykami skierowanymi przeciwko seniorom to jeden z najważniejszych jego celów.

Urząd dodał, że polscy konsumenci-seniorzy skarżą się na zbyt małą czcionkę w umowach oraz ich skomplikowany język. "Proponowane im kontrakty zawierają również szereg odniesień do innych dokumentów, np. regulaminów, cenników, tabel opłat. W szczególności dotyczy to branży telekomunikacyjnej i finansowej" - podkreślono. Seniorzy sygnalizują brak dostosowania oferty przedsiębiorców do ich potrzeb. Przede wszystkim chodzi o sprzedaż im usług, z których nie korzystają - np. różnego rodzaju usługi związane z dostępem do internetu. Zgłaszanym problemem są również agresywne działania windykacyjne, które przede wszystkim wśród osób starszych powodują silny stres.

Urząd zapytał inne kraje UE, czy również mają problemy z praktykami wymierzonymi w seniorów podczas pokazów produktów. Kilka z nich przyznało, że istnieje u nich podobne zjawisko. Były to m.in. Niemcy, Austria czy Węgry.

UOKiK przypomniał, że ochrona konsumentów w podeszłym wieku prowadzona przez instytucje państwowe może być wspierana przez każdego z nas. (PAP)