W sąsiedztwie siedziby MSZ w Warszawie doszło we wtorek do wybuchu samochodu przewożącego butle z acetylenem. Ewakuowano osoby z okolicznych budynków, do szpitala trafiło dwoje pracowników firmy, do której należał samochód, osobom postronnym nic się nie stało - poinformowała policja.

"Butle, które znajdowały się w samochodzie zostały zabezpieczone w zbiorniku wodnym. Procedura przewiduje, że butle przez określony czas muszą się chłodzić. Jest wyznaczona strefa bezpieczna. Nasze działania sprowadzają się do tego, że zabezpieczenia tego zbiornika" - poinformowało biuro prasowe komendy miejskiej straży pożarnej w Warszawie.

Jak podkreślono, osoby ewakuowane wróciły już do domów, a ulica jest przejezdna. (PAP)