Zwróciła uwagę, że szkolenia mają na celu zwiększenie merytorycznej i metodycznej wiedzy asystentów. "Ich rolą jest wzmacnianie rodziny i niesienie pomocy. To nowy system wsparcia dla kobiet, którym urodziło się po powikłanej ciąży dziecko, które jest ciężko i nieodwracalnie chore" - dodała minister.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Rafalska podkreśliła, że nie przewiduje, aby zabrakło środków na finansowanie dodatkowych asystentów. Jak mówiła, liczba asystentów będzie wynikała z potrzeb rodzin. "Jeżeli mówimy, że mamy 2,5 tys. gmin, a tych asystentów w wielu samorządach nie ma, to długa droga przed nami. Nie określimy ilu docelowo ich potrzeba, ponieważ będzie to wynikało z potrzeb rodzin. To zadanie własne samorządu. Musi on rozpoznać swoje potrzeby i na nie odpowiadać" - dodała.

Minister przypomniała, że w 2016 r zatrudnionych było 3 tys. 906 asystentów rodziny. "Wsparciem obejmowali 36 tys. 614 rodzin. ci asystenci działali w ramach ustawy o systemie pieczy zastępczej. Na ten cel z budżetu państwa wydaliśmy 75 milionów złotych, a w 2017 będzie 120 milionów złotych" - poinformowała.

Rafalska podkreśliła, że rodziny jak najwcześniej powinny się dowiedzieć o możliwości z skorzystania z asystenta - najlepiej na wczesnym etapie ciąży. "Dlatego musi być współpraca położników, ginekologów. (...) Czasem wiemy, że urodzi nam się dziecko niepełnosprawne, nieodwracalnie chore. Już na tym etapie może być współpraca i komunikacja, żeby kobieta nie pozostawała sama, żeby ten asystent rodziny współpracował, żeby pomagał jej składać wnioski, współpracował od samego początku" - wyjaśniała.

Szefowa MRPiPS przypomniała, że w ramach ustawy "Za życiem" złożono już 460 wniosków o wsparcie. "Nie można kierować się tym ile złożono tych wniosków, bo jesteśmy dopiero w drugim miesiącu funkcjonowania ustawy. Nie możemy zapominać, że jak przychodzi na świat dziecko i związane jest to z licznymi obowiązkami - jeszcze chore dziecko - to na pewno nie jest to pierwsza rzecz (złożenie wniosku - PAP), jaką chce matka zrobić, zaraz po urodzeniu dziecka. Tym bardziej, że ten wniosek może złożyć w ciągu roku" - podkreśliła.

"Gminy wiedzą, jakie są warunki, co trzeba spełnić, żeby ten wniosek złożyć i myślę nie możemy oceniać tego przez pryzmat ilości złożonych wniosków, chociaż jest ich sporo. Bo 460 przez dwa miesiące to nie jest ich mało" - dodała minister.

Zgodnie z ustawą, wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto ustawa np. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

Paweł Żebrowski (PAP)