Zwracając się przed modlitwą Anioł Pański do kilkudziesięciu tysięcy osób zgromadzonych na placu Świętego Piotra, Franciszek mówił, że Jezus nie był potężnym królem, ale "pokornym i bezbronnym sługą".

"To nie pan o wielkim bogactwie, ale człowiek ubogi", "to nie patriarcha z wielkiego rodu, ale bezżenny, bez domu" - wskazał papież.

Krzyż Jezusa to orędzie nadziei, nakłaniające do męstwa - mówił.

"Krzyż chrześcijański nie jest wyposażeniem domu czy ozdobą do noszenia, ale wezwaniem do miłości, z którą Jezus poświęcił się, by ocalić ludzkość przed złem i grzechem"- podkreślił Franciszek.

Wyraził też bliskość z narodem Gwatemali, gdzie 34 osoby zginęły w pożarze, który wybuchł w środę w domu opieki dla nieletnich ofiar przemocy domowej. Ogień rozprzestrzenił się, gdy wychowanki ośrodka podpaliły materace w proteście przeciw wykorzystywaniu seksualnemu przez personel.

"Proszę was, byście modlili się za wszystkie dziewczęta i chłopców, ofiary przemocy, maltretowania, wykorzystywania i wojen" - apelował papież. "To jest plaga, to ukryte wołanie, które musi zostać wysłuchane przez nas wszystkich i wobec którego nie możemy udawać, że tego nie widzimy i nie słyszymy" - wzywał.

Po południu, w przeddzień czwartej rocznicy swego wyboru, Franciszek odwiedzi parafię na przedmieściach Rzymu w dzielnicy Ottavia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)