Posłowie nie uwzględnili tej petycji, ale uznając, że jest to głos sporej grupy osób, zdecydowali, że przekażą go do komisji, która zajmuje się projektem, jako opinię do powstającej ustawy.

Komisja co do zasady wystąpi do ekspertów o analizę, czy petycje obywateli dotyczące odstąpienia od prac legislacyjnych mieszą się w kompetencjach i czy są to petycje w rozumieniu prawa, czy wnioski o charakterze legislacyjnym.

Zgodnie z obywatelskim projektem zakaz handlu w niedzielę miałby dotyczyć większości placówek handlowych. W projekcie przewidziano jednak szereg odstępstw od tego zakazu. Handel mógłby się odbywać m.in. w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.

Odstępstwa dotyczyłyby też m.in.: sklepów, gdzie handel prowadzi wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (z wyłączeniem franczyzobiorców i ajentów), stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamiątkami i dewocjonaliami, piekarni zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż własnych produktów - do godz. 13. Handel w niedzielę mógłby też się odbywać m.in. w aptekach i punktach aptecznych. Wyjęte spod zakazu byłyby też m.in.: placówki handlowe, których powierzchnia nie przekracza 25 mkw., usytuowane w obiektach do obsługi pasażerów; kwiaciarnie o powierzchni nieprzekraczającej 50 mkw., w których sprzedaż kwiatów stanowi minimum 30 proc. miesięcznego obrotu placówki.

W myśl projektu, nieprzestrzeganie zakazu podlegałoby "grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Projekt przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i trafił do komisji polityki społecznej i rodziny. Rząd przygotowuje swoją opinię w jego sprawie.

Posłowie zdecydowali też w czwartek o odrzuceniu petycji osoby prywatnej o zakaz zatrudniania w stowarzyszeniach osób mających rodzinne lub towarzyskie powiązania z członkami władz tych stowarzyszeń. Posłowie i eksperci komisji odrzucając tę propozycję, podkreślali, że konstytucja daje swobodę zrzeszania się.