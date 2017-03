"Program dofinansowania in vitro będzie w Warszawie wdrożony, będziemy kontynuowali jako warszawska Platforma, to, co robił rząd PO w ostatnich latach. Dziś rozpoczynamy tę procedurę" - powiedział szef stołecznej PO, poseł Marcin Kierwiński.

Stołeczna radna PO Gabriela Szustek zapowiedziała, że z programu refundacji in vitro będą mogły skorzystać warszawianki w wieku 25-40 lat, pozostające zarówno w związkach małżeńskich, jak i partnerskich. Program przewiduje trzy procedury in vitro; dofinansowanie ma wynieść nawet do 80 proc. wartości kosztów jednej procedury, nie więcej jednak niż 5 tys. złotych. "Skorzysta z niego prawdopodobnie ok. 2,5 tys. mieszkańców Warszawy" - zaznaczyła Szustek.

Według przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Doroty Malinowskiej-Grupińskiej (PO), uchwała w sprawie dofinansowania in vitro w stolicy zostanie prawdopodobnie przyjęta w kwietniu.

W lipcu 2016 roku, decyzją ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zamknięty został wprowadzony w 2013 r. przez rząd Donalda Tuska program refundacji in vitro. Dzięki programowi urodziło się w Polsce ponad 5 tys. dzieci.