Daniel Ozon został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa JSW



Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała z funkcji prezesa Tomasza Gawlika i oddelegowała do pełnienia tej funkcji Daniela Ozona, podała spółka. Z funkcji w zarządzie zrezygnował natomiast Józef Pawlinów.

"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu JSW, z dniem dzisiejszym, pana Tomasza Gawlika, pełniącego funkcję prezesa zarządu spółki. rada nadzorcza nie podała powodu odwołania" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie RN podjęła uchwałę o oddelegowaniu od 6 marca 2017 r. jednak nie dłużej niż do 6 czerwca 2017 r. Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności prezesa.

Tego samego dnia rezygnację, bez podania przyczyn, złożył wiceprezes ds. technicznych Józef Pawlinów.

Tomasz Gawlik został powołany na stanowisko prezesa JSW w grudniu 2015 r. Józef Pawlinów dołączył do zarządu spółki w maju 2016 r.

Daniel Ozon od 4 sierpnia 2016 r. jest członkiem RN JSW. Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Centralnej. Od 2011 roku partner w Funduszu Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 roku jest współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus Asset Management S.A. posiadającego pełną licencję KNF. W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił funkcję wiceprezesa, dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)