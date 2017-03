Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Projekt ustawy, który umożliwił te zmiany, został złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS. Przepisy ustawy wzbudziły społeczne protesty.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że do ustawy o ochronie przyrody zostanie wniesiona poprawka. Jak wówczas mówił, jest ona w tej chwili opracowywana przez legislatorów. Podkreślił, że poprawka, nie uchyli tej możliwości (dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach), "bo ona z punktu widzenia wielu właścicieli posesji i gospodarstw jest czymś bardzo dobrym".

"Natomiast uniemożliwi tego rodzaju wykorzystywanie tej ustawy, które rzeczywiście miało miejsce ostatnio - to znaczy wycinanie drzew w jakichś większych zespołach po to, żeby w sposób bardzo prosty tworzyć podstawy dla inwestycji, żeby omijać te wszystkie ograniczenia, których istnienie jest racjonalne" - zapowiedział Kaczyński.

"Błąd w ustawie zostanie naprawiony" - zadeklarował. Szef PiS podkreślił, że poprawka będzie wniesiona "w najbliższych dniach". "Sądzę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie można tę sprawę podjąć. Jeśli Senat do tego by się przychylił, to załatwić" - powiedział lider PiS.