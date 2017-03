"Skąd taka determinacja? Bo czasami otworzysz drzwi dopiero ostatnim kluczem" - napisał na swym profilu, nawiązując do kończącej się zimy.

Grupa Txikona, która rozpoczęła działalność pod górą z początkiem roku, przeżywała przez ten okres trudne chwile, nie tylko związane z pogodą. W połowie stycznia straciła oficera łącznikowego wyprawy - Nepalczyka z objawami choroby wysokościowej zabrał śmigłowiec do szpitala w Lukli, gdzie zmarł. Kilka dni później z powodu postępującego zapalenia płuc musiał zostać ewakuowany Hiszpan Carlos Rubio.

36-letni Bask, zdobywca 11 ośmiotysięczników, 4 lutego zamierzał wraz z Szerpami dotrzeć do Przełęczy Południowej, zabiwakować i podjąć próbę zdobycia szczytu. Te plany pokrzyżowały ekstremalne warunki. Wobec niemożności postawienia namiotu, zeszli do obozu trzeciego (ok. 7100 m) i po spędzeniu nocy wycofali się do bazy, a następnie wrócili do Katmandu.

W stolicy Nepalu Txikon odpoczywał, zmienił skład wspomagającego go zespołu i 25 lutego lutego powrócił do bazy pod Everestem. Od razu przystąpiono do pracy nad ponownym ubezpieczeniem Icefallu, odcinka do obozu pierwszego. Na swym profilu podkreślił istotę działania grupy w dążeniu do celu, posługując się cytatem słynnego amerykańskiego koszykarza Michaela Jordana: "Dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawiają, że zdobywa się mistrzostwo".

Jako pierwsi na świecie - 17 lutego 1980 roku – zimą zdobyli Everest Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. Po nich tylko pięciu alpinistów weszło na wierzchołek o tej porze z użyciem dodatkowego tlenu z butli. (PAP)