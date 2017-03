Na centroprawicową Partię Ludową na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Ruttego gotowych było głosować 16,3 proc. respondentów, a na PVV 15,7 proc. - wynika z opublikowanej w środę uaktualnionej wersji Peilingwijzer.

Oznacza to, że VVD wysunęła się na prowadzenie po raz pierwszy od listopada zeszłego roku.

Dotychczas sondaże dawały populistycznej PVV przewagę nad VVD Ruttego, ale ugrupowania głównego nurtu odcinają się od Wildersa i wydaje się mało prawdopodobne, by nawet w przypadku zdobycia większości głosów był on w stanie utworzyć koalicję.

Zaplanowane na 15 marca wybory parlamentarne w Holandii to pierwsze z trzech ważnych głosowań w tym roku w krajach Unii Europejskiej - po wyborach prezydenckich we Francji w kwietniu i maju oraz po wrześniowych wyborach parlamentarnych w Niemczech. We wszystkich tych krajach eurosceptyczne partie liczą na dobre wyniki w związku z kryzysem imigracyjnym i obawami o bezpieczeństwo - przypomina agencja Reutera. (PAP)