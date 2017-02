Czabański: 9 marca RMN będzie wybierała nowego prezesa Polskiego Radia

Rada Mediów Narodowych 9 marca będzie wybierać nowego prezesa Polskiego Radia; członkowie Rady mają zgłosić swoich kandydatów na to stanowisko na co najmniej dwa dni przed posiedzeniem - poinformował we wtorek PAP przewodniczący RMN Krzysztof Czabański.