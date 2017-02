Przewodniczący Schetyna i wiceszef PO Tomasz Siemoniak spotkali się w sobotę z samorządowcami swojej partii z Dolnego Śląska i zapowiedzieli, że to początek takich spotkań i wspólnych przygotowań do wyborów samorządowych.

„To początek cyklu spotkań w całym kraju. PO jest intensywnie obecna w samorządzie terytorialnym. To dla nas ważna aktywność, ważna instytucja obywatelskiej obecności dobrej samorządowej władzy w skali kraju. Ludzie Platformy budują tę samorządność i instytucjonalną niezależność” - powiedział Schetyna.

Dodał, że spotkania mają „pokazać scenariusz odpowiedzi na politykę państwa PiS, politykę centralizacji, zabierania niezależności”.

Schetyna zapowiedział, że wobec wizji zmian w ordynacji i przyspieszonych wyborów samorządowych sugerowanych przez PiS, PO będzie budować „wspólną koncepcję obecności w samorządzie”.

„Nie tylko politycznej, czy platformianej, ale też będziemy robić wszystko, by stworzyć możliwość pełnej obecności także tym, którzy będą eliminowani z możliwości kandydowania przez nową ordynację wyborczą. Będziemy walczyć o to, by w porozumieniu z innymi partiami politycznymi, ale przede wszystkim z niezależnymi samorządowcami, ruchami miejskimi czy organizacjami pozarządowymi, zbudować dobrą odpowiedź na złe państwo PiS” - powiedział Schetyna.