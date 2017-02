Jest to komisyjny projekt, który poparły wszystkie kluby parlamentarne. Po pierwszym czytaniu na obradach plenarnych Sejmu został on skierowany do dalszych prac w komisji finansów oraz komisji samorządu terytorialnego.

Projektowana ustawa powstała z inicjatywy Komisji do Spraw Petycji jako reakcja na petycję skierowaną do Sejmu przez Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT z siedzibą w Rzeszowie.

Projektowana ustawa na zmienić przepisy ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tak aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości - poinformował poseł sprawozdawca Mirosław Maliszewski (PSL).

Obecnie podmiot (osoba), która jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z gminą lub Skarbem Państwa musi w praktyce zapłacić kwotę podatku liczoną od całej nieruchomości – a więc w istocie płacić także za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku opłacenia podatku.

Mimo, że orzecznictwo sądowe jak i Ministerstwo Finansów prezentują stanowisko, że naliczanie kwoty podatku powinno się odbywać poprzez ustalenie kwoty zobowiązania od całej nieruchomości a następnie odliczenie od tego kwoty przypadającej na współwłaścicieli zwolnionych z podatku to praktyka stosowana przez organy podatkowe jest inna - czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Jeżeli podatek ten jest wysoki, osoby, które muszą go płacić za inne podmioty oddają sprawę do sądu i na ogół ją wygrywają - zaznaczył Maliszewski.

W przypadku drobniejszych kwot, prowadzi to często do nadmiernego i całkowicie nieuzasadnionego obciążania obywateli. Przykładowo – jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa będąca współwłaścicielem gruntu wspólnie z gminą ma zapłacić podatek od nieruchomości, to de facto płacą go mieszkańcy w swoim czynszu.