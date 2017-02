Europejski koncern lotniczy z siedzibą koło Tuluzy we Francji, opublikował sprawozdanie finansowe za 2016 rok, przedstawił także perspektywy na rok 2017.

"Zrealizowaliśmy najwyższą w naszej historii wielkość dostaw samolotów komercyjnych. Rekordowa liczba zamówień do realizacji sprzyja przeprowadzeniu planu zwiększenia zdolności produkcyjnych, a nasze wyniki z 2016 roku dowodzą, że jest to wykonalne. Z powodzeniem rozbudowaliśmy programy dla samolotów wąskokadłubowych oraz samolotu A350 przy jednoczesnym przejściu na bardziej wydajną wersję modelu A320" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Airbusa Tom Enders.

Airbus A320 to najpopularniejszy model z całej rodziny A320, na pokład może zabrać do 180 pasażerów. Samolot jest we flotach zarówno średnich, jak i dużych linii lotniczych. Lata nim m.in. Air France, Lufthansa, czy Wizz Air. Airbus A320neo jest następcą A320, charakteryzuje się m.in lepszymi silnikami, zużywa też mniej paliwa w porównaniu do A320. Z kolei A350 to szerokokadłubowy samolot pasażerskich, dalekiego zasięgu. Na pokład może zabrać ponad 360 pasażerów. Jest odpowiedzią na należącego do konkurenta Boeinga 787 Dreamliner. A350 w swojej flocie ma m.in. Finnair i Qatar Airways.

Airbus poinformował, że w 2016 r. uzyskał zamówienia na 731 samolotów pasażerskich (w 2015 roku było to 1080 samolotów), w tym 41 maszyn A350 XWB oraz 83 maszyny A330. Wartość tego zamówienia opiewała na kwotę 134 mld euro (w 2015 r. było to 159 mld euro). Firma klientom dostarczyła rekordową liczbę 688 maszyn (w 2015 było to 635 samolotów), co spowodowało, że przychody koncernu w sektorze samolotów komercyjnych wzrosły o 7 procent.

Airbus dostarczył 68 samolotów A320neo dla 17 klientów. Wyzwaniem pozostają: zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie A320neo oraz profil dostaw, który wedle oczekiwań w 2017 r. ulegną skumulowaniu. Z kolei w przypadku modelu A350 w ubiegłym roku dostarczono klientom 49 samolotów. "Odnotowano poprawę w zakresie łańcucha dostaw, choć nadal utrzymują się niektóre +wąskie gardła+, firma jednak będzie realizować w 2017 roku projekt zwiększenia zdolności produkcyjnych w celu zrealizowania celu produkcyjnego w wysokości 10 samolotów miesięcznie pod koniec 2018 roku. Obecnie realizowane są loty testowe samolotu A350-1000"- napisano.

Koncern poinformował, że w 2016 roku zarobił 995 mln euro netto. To o 63 proc. mniej niż w 2015 roku. Spowodowane jest to głównie odpisami związanych z programem wojskowym A400M.

"Wypełniliśmy zobowiązania podjęte rok temu i zrealizowaliśmy przyjęte prognozy oraz cele z jednym wyjątkiem – A400M – w przypadku którego musieliśmy w 2016 r. dokonać kolejnego znacznego odpisu w wysokości 2,2 mld euro. Obniżenie ryzyka dla tego programu i wzmocnienie jego realizacji będą naszymi priorytetami na 2017 rok" – zapowiedział prezes Enders

Przychody Grupy Airbus wzrosły o 3 procent do ok. 67 mld euro (w 2015 było to 64 mld euro), a zysk operacyjny EBIT wyniósł 3,9 mld euro, co dało 4 proc. spadek wobec 2015 r. Koncern zatrudnia 134 tys. pracowników. (PAP)