Na ten rok do bazy danych Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym zgłoszono 1218 remontów i inwestycji. To zarówno roboty, które rozpoczęły się w ubiegłych latach i będą kontynuowane w 2017 r., jak i takie, które dopiero się rozpoczną. 330 inwestycji będzie wymagało koordynacji pomiędzy sobą, zostały one zgrupowane w 24 rejony inwestycyjne.

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej w ratuszu, że najbliższe lata to również lata najtrudniejsze. "Wszyscy musimy zdawać sobie z tego sprawę, dlatego, że mamy bardzo wiele inwestycji za bardzo duże pieniądze - to jest rokrocznie prawie i ponad 3 mld zł. Mamy bodaj ostatni tak dobry okres finansowania i wsparcia unijnego dla projektów" - powiedziała Kaznowska. Dodała, że trzeba pogodzić inwestycje miejskie z zewnętrznymi inwestycjami, które przeprowadzą przede wszystkim przez GDDKiA i PKP.

Największą warszawską inwestycją, która będzie kontynuowana w 2017 r., jest rozbudowa II linii metra. W tej chwili trwa budowa pięciu z sześciu stacji – trzech na Pradze-Północ i Targówku oraz dwóch na Woli. W kwietniu rozpocznie się budowa trzeciej wolskiej stacji – Płocka, która znajdzie się pod ul. Płocką, po południowej stronie skrzyżowania ul. Wolską. Ten fragment ul. Płockiej zostanie zamknięty.

PKP PLK S.A. w tym roku będzie remontowała trzy linie kolejowe: nr 447 w kierunku Grodziska Mazowieckiego, nr 8 w stronę Piaseczna oraz nr 20 czyli tzw. linii obwodowej od ronda Starzyńskiego do Dworca Zachodniego.

Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Jerzy Stępniak zwrócił uwagę, że podczas modernizacji linii w kierunku Grodziska Mazowieckiego zamknięte będą tory w obu kierunkach. "Nie będziemy dzielić ten inwestycji na poszczególne tory, dlatego, że utrzymywaniu ruchu na jednym torze, jak pokazały doświadczenia z modernizacją linii dalekobieżnej, było fikcją. Pasażerowie na dobrą sprawę nie wiedzieli, czy pociąg, który został zapisany w rozkładzie przyjedzie" - powiedział Stępniak.

Dla pasażerów kolei ma być przygotowana zastępcza komunikacja autobusowa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie budowę dalszego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy - od węzła Puławska do węzła Lubelska. Pierwszymi pracami będzie budowa odcinka tunelu POW pod tunelami I linii metra.

Intensywne prace mają również prowadzić Tramwaje Warszawskie, będą to m.in.: przebudowa torowiska na ul. Woronicza, modernizacja torowiska tramwajowego na ul. Obozowej (od ul. Płockiej do ul. Wawrzyszewskiej) wraz z budową torowiska trawiastego i remontem przystanków. Kolejne planowane inwestycje to naprawa torowiska na moście Śląsko–Dąbrowskim i modernizacja torowiska na ul. Puławskiej (od ul. Malczewskiego do ul. Olszewskiej).

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych po wakacjach zakończy budowę Trasy Świętokrzyskiej pomiędzy ul. Kijowską a Zabraniecką (ok. 1,3 km). Kontynuowane będą dwie inne duże inwestycje drogowe (zakończenie w 2018 r.): przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej do granicy Warszawy (ok. 4,8 km) oraz przebudowa ul. Marynarskiej (800 m).

Ponadto ZMID rozpocznie w tym roku m.in: budowę ul. Czerniakowskiej-bis. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę robót - oferty zostały otwarte 1 lutego, zakładany czas realizacji to 18 miesięcy od podpisania umowy. Ulica połączy ul. Czerniakowską od ul. Nehru z Trasą Siekierkowską i ul. Wolicką. Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, wybudowane zostaną chodniki, drogi rowerowe, kanalizacja, magistrala wodociągowa, posadzona będzie zieleń. Pomiędzy jezdniami powstanie rezerwa na trasę tramwajową, na razie w tym miejscu będą buspasy.

Oprócz tego zacznie się budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku Zamoyskiego - Targowa. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, zakładany czas trwania budowy to osiem miesięcy. Tak jak na pozostałych odcinkach, trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki rowerowe.

Rozpocznie się również przebudowa ul. Gandhi na odcinku 500 m (od ul. Pileckiego do Płaskowickiej); przygotowywany jest przetarg na wykonawcę. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i drogi rowerowe.

W tym roku Zarząd Dróg Miejskich na remonty i inwestycje przeznaczy blisko 350 mln zł. Tradycyjnie, wizytówką ZDM będą weekendowe frezowania, zaplanowano remonty ok. 50 ulic. Zgodnie z planem nową nawierzchnię mają zyskać m.in.: Radzymińska, Człuchowska, Przyczółkowa, Gwiaździsta, Grójecka, Leszno i Miodowa. W 2017 r. ma się także zakończyć się budowa kładki pieszo-rowerowej na moście Łazienkowskim.

Rok 2017 to także początek realizacji programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych. Przeznaczono na niego 20 mln zł, w zeszłym roku burmistrzowie dzielnic zostali poproszeni o przygotowanie propozycji ulic do poprawy nawierzchni. Zgłosiło się 10 dzielnic, które zaproponowały w sumie 90 dróg; najwięcej Wesoła bo 33, najmniej Ochota – jedną. Teraz trwa weryfikacja wniosków dzielnic, w kwietniu mają rozpocząć się pierwsze prace. (PAP)