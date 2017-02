„Zgodnie z planem stopniowo zapełniamy obszar naszego systemu tak, by poruszanie się rowerem po mieście było łatwe i wygodne” - poinformował w środę Albert Wójtowicz, dyrektor operacyjny projektu Wavelo.

„Rozmieszczając pierwsze stacje skupiliśmy się na ścisłym centrum, teraz poszerzamy ten obszar o okalające dzielnice, aby poprawić dostęp do systemu i zachęcić użytkowników do jeszcze częstszego z niego korzystania” - dodał.

Miejska wypożyczalnia rowerów, której mieszkańcy w głosowaniu nadali nazwę Wavelo, funkcjonuje od października zeszłego roku z koncesją wydaną przez miasto na osiem lat, bez zimowej przerwy.

W pierwszym okresie wdrażania systemu do dyspozycji mieszkańców było 100 rowerów ulokowanych przy 15 stacjach. Z początkiem przyszłego miesiąca użytkownicy będą mogli korzystać z dodatkowych 15 stacji i 200 rowerów. Według zapowiedzi operatora w połowie kwietnia tego roku system osiągnie docelową skalę - 150 stacji i 1,5 tys. jednośladów.

W opinii operatora krakowskie rowery to najnowocześniejsze jednoślady czwartej generacji, charakteryzujące się wytrzymałością i wysokim komfortem jazdy. Wyposażone są w wał Cardana zastępujący łańcuch, komputer pokładowy, aktywny GPS pozwalający na stałe monitorowanie pojazdu i oświetlenie LED. Urządzenia te są zasilane przez dynamo i panel słoneczny.

Rower można wypożyczyć i zwrócić na dowolnej stacji na terenie miasta. Docelowo - według zapowiedzi koncesjonariusza - stacje będą oddalone od siebie o ok. 400 metrów. Za dodatkową opłatą 3 zł jednoślad można zostawić, zapinając go w dowolnym miejscu Krakowa.

Wypożyczalnia działa w oparciu o system, do którego można przystąpić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Początkowo było oparty na opłatach abonamentowych użytkowników w dwóch opcjach: za 19 zł miesięcznie z możliwością jazdy przez godzinę dziennie, a za 24 zł miesięcznie - 90 minut dziennie. W obu opcjach abonamentowych po przekroczeniu limitu każda kolejna minuta kosztuje 5 gr.

Od 1 marca dojdą dwie nowe formy płatności: opcja płatności pay as you go (płać za minutę) oraz wypożyczenie roweru na jeden dzień. W ramach pierwszego wariantu użytkownicy zostaną poproszeni o zarejestrowanie się w systemie i zasilenie konta kwotą 29 zł, z której następnie pobierane będą opłaty za jazdę rowerem. Minuta podróży w tej opcji kosztować będzie 0,19 groszy. Po wykorzystaniu wszystkich środków na koncie, do wypożyczenia roweru koniecznie będzie ponowne zasilenie. Druga opcja, czyli bilet dzienny uprawniający do 12 godzin jazdy będzie kosztować 29 zł. Bilet zachowa ważność przez 24 godziny.

Kraków był pierwszym polskim miastem, które w 2008 r. uruchomiło system rowerów miejskich. (PAP)