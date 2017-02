„Białoruś podejmie dodatkowe działania mające na celu ograniczenie wwozu wieprzowiny z niektórych regionów Rosji i Polski w związku z zarejestrowaniem tam nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń” – podała we wtorek oficjalna agencja BiełTA, powołując się na komunikat departamentu weterynarii i wyżywienia białoruskiego ministerstwa rolnictwa i wyżywienia.

Ograniczenia dotyczą w Polsce województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego, a w Rosji – obwodów saratowskiego i iwanowskiego.

Zakaz dotyczy żywych świń, wieprzowiny i produktów jej przetwórstwa, a także surowca pochodzącego ze skóry, rogów, kopyt, szczeciny i jelit, mięsa dzików i trofeów łowieckich z gatunków podatnych na chorobę. Ograniczony jest także wwóz pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb. Kolejna grupa towarów objęta zakazem to sprzęt, który był używany do transportu świń i produktów przetwórstwa zwierzęcego, a także do przetrzymywania, uboju i rozbioru mięsa wieprzowego.

Przyczyną wprowadzenia obostrzeń jest, jak podaje BiełTA, informacja Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt o nowych przypadkach zachorowań zwierząt podatnych na afrykański pomór świń.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)