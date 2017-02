Przebywający w Opolu Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS, zapewnił, że nie sprawdziły się obawy przed marnotrawieniem pieniędzy z programu 500 plus . "W skali całego kraju średnio ponad 55 proc. dzieci jest objętych programem. Tylko 0,03 proc. świadczeń jest przekazywana w formie rzeczowej, co w przełożeniu na liczby bezwzględne daje około tysiąca osób" - powiedział.

Wiceminister podkreślił, że skala programu 500 plus świadczy o tym, jak dużą wagę obecny rząd przywiązuje do polityki prorodzinnej. "W tym roku na jego realizację wydamy 3,66 proc. PKB, a to oznacza, że jesteśmy w europejskiej czołówce. Pod względem wskaźników możemy porównywać się ze Skandynawią, Francją i Niemcami" - powiedział. Jednym z efektów programu - przekonywał Szwed - jest redukcja wskaźnika skrajnego ubóstwa z 12 do jednego procenta. Zmniejszyły się także wydatki w ramach pomocy społecznej, a jednocześnie o niemal 1,5 proc. wzrósł wskaźnik sprzedaży detalicznej - wyliczał wiceminister.

Według niego, widoczne są już pierwsze demograficzne efekty wprowadzenia programu. W ubiegłym roku na świat przyszło o 16 tys. więcej dzieci niż w roku 2015. Szacuje się, że ten wzrost utrzyma się w tym roku - przekonywał Szwed.

Jak poinformował wiceminister, w skali kraju na program przeznaczono w 2016 roku 17 mld złotych, które wypłacono w formie 3,8 mln świadczeń. W tym roku na realizację programu przewidziano 23 mld złotych. W województwie opolskim programem zostało objętych 76 tys. dzieci. Na złożone 63 tys. wniosków zrealizowano około 60 tys. (PAP)