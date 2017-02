Poznań: Policjanci nie zastali „Hossa” w miejscu wskazanym w nakazie

Policjanci, którzy mieli doprowadzić Arkadiusza Ł. ps. "Hoss" do aresztu śledczego, nie zastali go pod adresem wskazanym w nakazie wydanym przez sąd – podała w piątek policja. W czwartek sąd zdecydował, że podejrzany o wyłudzenia metodą na wnuczka ma trafić do aresztu.