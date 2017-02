"Macierewicz nie chciał zrezygnować ani z prezesa, ani z ojca dyrektora, bo to jak wybór między mamą a tatą"

Za złą sytuację w BOR - zdaniem Tomasza Siemoniaka - odpowiadają obecni szefowie MSWiA, Mariusz Błaszczak i Jarosław Zieliński. Były wicepremier i szef MON pytany o kondycję Biura Ochrony Rządu w kontekście wypadków rządowych limuzyn, mówił, że to ministrowie z PiS doprowadzili do chaosu. Wezwał przy tym premier Beatę Szydło do natychmiastowego zdymisjonowania Mariusza Błaszczaka.