"Trzeba to ukrócić, to jest żerowanie na zaufaniu do instytucji - że chodzi o resort rodziny, że kwota nie jest wielka" - powiedziała PAP szefowa ministerstwa Elżbieta Rafalska. "Zgłosiliśmy dziś sprawę do prokuratury" - dodała.

"Bezwzględnie będziemy z tym walczyć i ścigać. Powiadomiliśmy wszystkie urzędy wojewódzkie w kraju, one przekazują tę informację niżej. Jest też komunikat na stronie resortu" - mówiła PAP minister.

"Dostawaliśmy sygnały od szkół, instytucji. Wygląda to bardzo wiarygodnie, jest nasz adres, jest podpis specjalisty, ale wszystko to nieprawda" - dodała.

Ministerstwo podkreśla, że nie rozsyła żadnych takich wezwań. Fałszywe wezwania dotyczą kwoty 365 zł, za "potwierdzenie wpisu do Rejestru". W mailach nie jest podane, o jaki rejestr chodzi.

Autor, powołując się na resort, próbuje w ten sposób wyłudzać pieniądze. "Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby ministerstwa. Podany numer konta nie należy do MRPiPS" - podkreślał resort. Fałszywa jest również informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności.(PAP)