"Pracę pana ministra Wiesława Jasińskiego oceniam niezwykle wysoko. To, co zrobił pan minister Jasiński to jest zwrot o sto osiemdziesiąt stopni. Chociażby kontrole skarbowe, które odbyły się w ostatnich trzech miesiącach dziesięciokrotnie przewyższały odzyskane pieniądze w porównaniu do poprzednich okresów, naszych poprzedników. Pan minister Jasiński zrezygnował ze względów osobistych z tej funkcji. Namawiałem go, żeby został, ale ma inne plany" - powiedział Morawiecki.

"Jego następcę już mamy, ale o tym najpierw poinformuję odpowiednie osoby, a dopiero potem opinię publiczną" - dodał.

Wiceminister finansów Wiesław Jasiński złożył dymisję pod koniec stycznia br. z powodów osobistych. Od grudnia 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu. Był także Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Prasa spekulowała, że powodem dymisji Jasińskiego był z jednej strony brak sukcesów w zapowiadanej walce z wyłudzeniami VAT ale także zmiany związane z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Szefem KAS został wiceminister finansów Marian Banaś, z którym Jasiński - jak wskazywano - nie mógł się dogadać.

Zgodnie z ustawą o KAS w jej jednostkach organizacyjnych może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa PRL-u. Tymczasem Jasiński był pod koniec lat 80-tych funkcjonariuszem dochodzeniowym MO, czego zresztą nie ukrywał, a w latach 1989-1990 służył w Wyższej Szkole Oficerskiej MO w Szczytnie.

Kilka dni później w resorcie finansów nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Filip Świtała został dyrektorem Departamentu Systemu Podatkowego, Wojciech Śliż objął nadzór nad Departamentem Podatku od Towarów i Usług, a Maciej Żukowski został dyrektorem Departamentu Podatków Dochodowych. Wiceminister finansów Paweł Gruza tłumacząc zmiany poinformował, że priorytetem MF jest uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieganie wyłudzeniom podatku i coraz skuteczniejsze eliminowanie szarej strefy.