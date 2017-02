"Myślę, że trzeba go brać pod uwagę. Mieszka od lat w Warszawie" - podkreślił Kosiniak-Kamysz pytany o kandydata PSL na prezydenta m.st. Warszawy.

Na pytanie, czy kandydat PSL to dowód na to, że zjednoczona opozycja i sojusz PSL z PO to "śpiew przeszłości" odpowiedział: "My jesteśmy w opozycji, a w opozycji nie ma koalicji. (...) Są wspólne strategie i wspólne mianowniki, które czasem wychodzą na pierwszy plan i są też zupełnie odrębne zdania, tak jak w trakcie kryzysu parlamentarnego" - powiedział lider PSL.