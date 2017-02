MRPiPS ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty za wpis do Rejestru

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłatyźródło: ShutterStock

MRPiPS ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty za wpis do Rejestru, które w ostatnim czasie trafiały za pomocą poczty elektronicznej do różnych instytucji. Ministerstwo podkreśla, że nie jest autorem wezwań.