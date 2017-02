W Pałacu Prezydenckim zorganizowano w środę seminarium z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej na temat pierwszych skutków społecznych programu "Rodzina 500 plus".

"Jedno jest pewne, analitycy i eksperci wskazują jednoznacznie ogromny skutek w postaci zmniejszenia skrajnego ubóstwa wśród dzieci, ogromny skutek w postaci skrajnego ubóstwa rodzin. To jest to zadanie, które było stawiane przed programem 500 plus" - powiedział prezydent. Przypomniał, że zarówno jako prezydent, jak i wcześniej, mówił, że bardzo chciał doprowadzić do podwyższenia jakości życia ludzi w Polsce, przede wszystkim podwyższenia jakości życia rodzin, które mają dzieci. "I ten efekt następuje, to jest dla mnie ogromna radość i satysfakcja" - zaznaczył.

"Eksperci również zwracają uwagę na to, że trzeba teraz kolejnych instrumentów, które będą stanowiły taka obudowę programu 500 plus. Wierzę w to, że one będą realizowane, nie tylko przez panią minister wraz ze współpracownikami, ale także przez innych ministrów. Obudową do programu są różnego rodzaju usługi, ale także dodatkowe elementy typu program +Mieszkanie plus+, niezwykle ważny dla rozwoju młodych rodzin, dla stworzenia warunków do tego, by nie tylko mieć dzieci, ale mieć tez gdzie te dzieci wychowywać, mieć godne warunki mieszkaniowe" - mówił Duda.