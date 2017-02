Szydło zaznaczyła, że wizyta w Polsce kanclerz Niemiec jest traktowana jako dopełnienie ubiegłorocznych obchodów 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie.

"Polska i Niemcy to ważni partnerzy. Mamy wiele wspólnych, bilateralnych relacji, zarówno gospodarczych, jak i związanych z bezpieczeństwem. Mamy wiele wspólnych tematów, które realizujemy na płaszczyźnie europejskiej. Realizujemy wspólnie również projekty humanitarne. To pokazuje, że Polska i Niemcy to ważne dwa kraje, które ze sobą współpracują. Jesteśmy sąsiadami. Zależy nam na tym, żeby ta partnerska współpraca jeszcze się pogłębiała" - podkreśliła premier Szydło.

Jestem przekonana, że dobre partnerstwo Polski i Niemiec jest konieczne dla powodzenia projektu europejskiego - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Warszawie .

Premier podkreśliła, że Polska i Niemcy to dwa kraje w UE, które mają ogromną rolę do spełnienia przy zmianach, które następują w Unii Europejskiej. "Jestem przekonana, że dobre partnerstwo Polski i Niemiec jest konieczne dla powodzenia projektu europejskiego" - zaznaczyła szefowa polskiego rządu.

Zapowiedziała, że będzie kontynuowała rozmowy z kanclerz Niemiec jeszcze we wtorek m.in. na temat reformy UE, wizji Polski i Niemiec dotyczących przyszłości UE. Wśród tematów rozmowy Szydło wymieniła też kryzys migracyjny, wspólny rynek, politykę obronną, wszystkich elementów wiążących się ze zmianami, które będą następowały w UE.

Polska premier podziękowała Merkel za zaangażowanie Niemiec w realizację postanowień szczytu warszawskiego NATO. "Wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest niezmiernie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu Europy ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa globalnego" - powiedziała Szydło.

Podczas rozmowy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel podkreśliłam, że realizacja inwestycji Nord Stream2 jest dla Polski nie do zaakceptowania - oświadczyła premier Beata Szydło po spotkaniu w Warszawie szefowych rządów obu państw.

"Podkreśliłam w naszej rozmowie, że dla Polski nie do zaakceptowania jest realizacja inwestycji Nord Stream2. Podkreśliłam, że Polska jest otwarta na to, żeby rozmawiać o ambitnej europejskiej polityce klimatycznej, ale z uwzględnieniem tego miksu energetycznego, który dla każdego kraju jest jak najbardziej odpowiadający" - powiedziała premier Polski na wspólnej z niemiecką kanclerz konferencji prasowej, zorganizowanej po ich spotkaniu w Warszawie.