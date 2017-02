Tyszka powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt PiS, to bubel prawny, pisany na "kolanie". "To poważna kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości" - podkreślił. Jak dodał, projekt jest "absolutnie" nieprzygotowany.

Zdaniem posła, PiS powinien najpierw konsultować projekt z obywatelami i dopracowywać szczegóły, a dopiero potem składać projekt do Sejmu.

"Podstawowe założenie tej ustawy, m.in. to, że członkowie Rady miasta stołecznego Warszawy mieliby być wybierani przez poszczególne gminy i dzielnice, gdzie jest bardzo różna liczba ludności, np. Mokotów ma 200 tysięcy ludzi, a niektóre gminy ok. 10 tysięcy, to dowód, że projekt został napisany na kolanie" - ocenił Tyszka.

Rada miasta stołecznego Warszawy - według projektu PiS - składać się ma z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mają być wybierani po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy. Uchwały Rady zapadać będą, według projektu, "podwójną większością głosów".

Poseł PiS Jacek Sasin, który prezentował projekt, zapowiedział, że PiS odejdzie od zawartej w projekcie koncepcji dotyczącej wyboru i składu Rady miasta stołecznego Warszawy, która obecnie skutkowałaby tym, że 200 tysięczny Mokotów miał jednego radnego w tej radzie, tyle samo, co mała gmina podwarszawska.

Według złożonego w Sejmie przez PiS projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, stolica stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

Zgodnie z propozycją miasto stołeczne Warszawa swoim zasięgiem objąć ma gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.