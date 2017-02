UNICEF: coraz więcej dzieci umiera przedostając się z Afryki do Europy

W ciągu ostatnich trzech miesięcy co najmniej 1354 uchodźców i migrantów utonęło w Morzu Śródziemnym próbując przedostać się z Afryki Północnej do Europy; wśród nich ok. 190 to dzieci – alarmuje w piątek UNICEF i wzywa państwa UE do działania.