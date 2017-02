MSZ: Włochy przeznaczą 200 mln euro na zatrzymanie migracji z Afryki

Włochy przeznaczą 200 milionów euro na fundusz dla Afryki, by powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów do Europy - ogłosił w środę szef MSZ Angelino Alfano. Przedstawił on szczegóły przewidzianej w ustawie budżetowej inicjatywy.