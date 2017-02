Na konferencję przynieśli transparent z napisem "Metropolia warszawska - tak, Księstwo Warszawskie - nie" a także symboliczne "insygnia Księstwa Warszawskiego" - koronę oraz berło - które przekazali w siedzibie PiS dla jednego z autorów projektu ustawy posła Jacka Sasina (PiS).

"Mamy nadzieję, że to trochę zaspokoi mocarstwowe ambicje PiS i nie będą ich przenosić na warszawski samorząd, psując tak naprawdę go, zamiast go naprawiać, co jest potrzebne" - oświadczył Jan Mencwel z zarządu stowarzyszenia.

Według projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy złożonego w Sejmie przez PiS, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

Mencwel podkreślił, że Miasto Jest Nasze popiera ideę metropolii warszawskiej i apeluje o prace nad rozwiązaniami dla metropolii. Jednak, jak dodał, projekt PiS to "ośmieszanie idei metropolii".

"Przemycanie pod płaszczykiem bardzo potrzebnych rozwiązań czegoś, co de facto służy tylko dosypaniu głosów dla jednej partii doprowadzi do tego, że w Radzie Warszawy będą zasiadać już tylko przedstawiciele największych partii politycznych" - zaznaczył. "Będzie to całkowite upartyjnienie samorządów. Zmiany powinny naszym zdaniem iść dokładnie w drugą stronę, czyli odpartyjnić samorząd, przywrócić samorząd mieszkańcom" - podkreślił.

Mencwel zadeklarował, że Miasto Jest Nasze podjęłoby rozmowę na temat takich zmian, jednak do rozmowy póki co nikogo nie zaproszono.

Ocenił, że jeśli projekt ustawy PiS zostałby przyjęty, w Warszawie powstanie chaos kompetencyjny. "Będziemy mieli system podwójnej większości w radzie miasta, w którym z jednej strony decydować będą mandaty, a z drugiej to, jak dużą liczbę mieszkańców radny reprezentuje" - zaznaczył Mecwel.

Według niego umożliwiałoby to łatwe blokowanie podjęcia jakichkolwiek decyzji przez radę. "Nie widzimy żadnych pozytywnych aspektów tej proponowanej zmiany" - podkreślił.

Mencwel ocenił również, że wszystkie najważniejsze problemy dla metropolii warszawskiej można rozwiązać poprzez nowelizację ustawy metropolitalnej. "Zachęcamy do tego, żeby wycofać się z tego szkodliwego projektu i wrócić do projektu prac nad metropolią i do reformy ustroju, ale w dialogu z mieszkańcami i uwzględniając potrzeby mieszkańców, a nie partii politycznych" - oświadczył.

Pytany o pomysł Nowoczesnej, która rozważa przeprowadzenie referendum ws. projektu odpowiedział, że jeżeli projekt nadal będzie "przepychany w taki sposób", stowarzyszenie będzie zbierać podpisy pod takim referendum. Ocenił, że wskazana jest każda forma dialogu i konsultacji z mieszkańcami Warszawy i okolicznych gmin.

Rzecznik prasowy stowarzyszenia Karol Perkowski uznał, że projekt jest chybiony. "Jest to próba przejęcia fortelem samorządu warszawskiego, czego bardzo byśmy nie chcieli" - mówił.

Jak zauważył to projekt poselski, który nie przewiduje konsultacji społecznych, dlatego - mówił - możemy być świadkami "rozgrywania wielkiej krajowej polityki ponad głowami mieszkańców". "My absolutnie się z tym nie zgadzamy, jesteśmy zwolennikami tezy +nic o nas bez nas+, nic bez wiedzy mieszkańców" - powiedział.

Podkreślił, że w ocenie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze metropolia warszawska jest potrzebna, ponieważ część problemów, takich jak smog, transport publiczny należy rozwiązywać wspólnie z sąsiednimi gminami. "Jednak projekt PiS forsuje nam coś bardzo niebezpiecznego dla regionu, co przypomina bardziej Wielkie Księstwo Warszawskie, niż normalne reguły samorządności" - zaznaczył Perkowski.

Zgodnie z projektem PiS miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, ma swoim zasięgiem ma objąć 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Do zakresu działania miasta stołecznego Warszawy należeć mają "wszystkie ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów".

Organami miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z projektem, będą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy (jako organ wykonawczy) oraz Rada miasta stołecznego Warszawy (organ stanowiący i kontrolny). Prezydent ma być wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Ma on jednocześnie pełnić funkcję burmistrza gminy Warszawa.

Rada miasta stołecznego Warszawy składać się ma z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mają być wybierani po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy. Uchwały Rady zapadać będą, według projektu, "podwójną większością głosów".