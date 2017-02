36-letni podejrzany werbował ochotników do walki po stronie Państwa Islamskiego i organizował ich przerzut do Syrii i Iraku - twierdzi prokuratura. Plany zamachu znajdowały się jeszcze we wczesnym stadium i nie dotyczyły konkretnych celów.

W ramach akcji policjanci przeszukali 54 obiekty na terenie Hesji (środkowe Niemcy), w tym także meczety. Śledztwo obejmuje 16 osób w wieku od 16 do 46 lat.

"Akcja jest wyraźnym sygnałem pod adresem radykalnych islamistów w Hesji: mamy was na oku" - powiedział szef MSW Hesji Peter Beuth. W akcji uczestniczyło ponad 1100 funkcjonariuszy.

We wtorek wieczorem w Berlinie zatrzymano trzy osoby podejrzewane o terroryzm. (PAP)