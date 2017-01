"Nie wiemy jeszcze, czy tak się stanie" - zastrzegł Dijsselbloem w wywiadzie dla nadawcy RTL. "Europa nie może siedzieć i czekać z założonymi rękoma na to, co się stanie w Stanach Zjednoczonych, ale (powinna) iść sama do przodu, także w dziedzinie handlu" - dodał.

Krótko po zaprzysiężeniu na prezydenta USA Donald Trump ogłosił zamiar renegocjacji układu o wolnym handlu NAFTA (z Meksykiem i Kanadą) i wycofania USA z niemal sfinalizowanej Transpacyficznej Umowy o Wolnym Handlu (TPP).

Zdaniem komentatorów, Trump zasygnalizował w ten sposób wyraźne zerwanie z ostatnią ponadpartyjną amerykańską polityką handlową; jego zapowiedzi oznaczają najbardziej radykalne zmiany w polityce handlowej od lat. (PAP)