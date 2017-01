PO składa wniosek do NIK ws. przygotowań do reformy edukacji

PO złoży wniosek do NIK o sprawdzenie stopnia przygotowań do wprowadzenia reformy edukacji, która ma m.in. zlikwidować gimnazja - poinformowali w piątek posłowie Platformy. Ich zdaniem, rząd przyznał zbyt mało środków samorządom na przygotowanie do reformy.