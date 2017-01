Sąd Okręgowy w całości podtrzymał w mocy wyrok z pierwszej instancji. W grudniu 2015 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał „Fryzjera" na 1,5 roku więzienia w zawieszaniu na pięć lat oraz karę grzywny w wysokości 20 tys. zł. Ryszard R. ma również oddać pieniądze, które pozyskał w wyniku korupcji.

Ryszard F. został skazany za wręczanie łapówek arbitrom piłkarskim sędziującym mecze z udziałem Piasta Gliwice w 2004 r. „Był to niewielki wycinek całej działalności oskarżonego, za którą został już skazany innymi orzeczeniami sądów. Materiał dowodowy w tej konkretnej sprawie jednoznacznie wskazuje na jego sprawstwo i winę" - mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Anna Regulska.

Akt oskarżenia ws. korupcji w Piaście Gliwice trafił do sądu w 2010 r. Łącznie został nim objętych 15 osób – obserwatorzy PZPN, sędziowie i działacze sportowi. Cześć z nich dobrowolnie poddała się karze, inni zostali skazani na kary więzienia w zawieszeniu oraz grzywny.

Orzeczenie wydane w środę przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu jest drugim prawomocny wyrokiem "Fryzjera" w procesach dotyczących korupcji w polskiej piłce nożnej. W kwietniu 2009 r. wrocławski sąd okręgowy m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która ustawiała wyniki meczów z udziałem Arki Gdynia, skazał na 4 lata więzienia byłego prezesa tego klubu Jacka Milewskiego, a "Fryzjera" na 3,5 roku więzienia. W maju 2010 r. Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok dla "Fryzjera", a Milewskiemu obniżono karę do 3 lat więzienia.

Przed wrocławskim sądem nadal toczy się proces, w którym "Fryzjer" odpowiada za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przyjmowała i wręczała łapówki w zamian za ustawianie wyników meczów piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywek. Grupa miała działać od lipca 2003 r. do czerwca 2006 r. Oskarżenie dotyczy przypadków korupcji w klubach piłkarskich, m.in. Widzewie Łódź, Zagłębiu Lubin, Górniku Polkowice, Zawiszy Bydgoszcz, Kujawiaku Włocławek, Świcie Nowy Dwór, Pogoni Szczecin i Podbeskidziu Bielsko-Biała. "Fryzjerowi" postawiono w tym akcie oskarżenia 110 zarzutów.

W lipcu 2015 r. do wrocławskiego sądu trafił ostatni z aktów oskarżenia w trwającym 10 lat śledztwie dotyczącym korupcji w polskiej piłce nożnej. "Fryzjer" został w nim oskarżony o 19 przestępstw. To m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która korumpowała obserwatorów i sędziów piłkarskich, co miało mieć wpływ na wyniki meczów piłkarskich. Sprawa dotyczy m.in. klubów: Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów, Zagłębie Lubin, Podbeskidzie Bielsko Biała, w sezonie 2003-2004, w rozgrywkach o mistrzostwo II i III ligi piłkarskiej. Oprócz "Fryzjera" tym aktem oskarżenia objęto jeszcze 20 innych osób.

Efektem prowadzonego przez 10 lat śledztwa dotyczącego korupcji w polskiej piłce nożnej jest kilkadziesiąt aktów oskarżenia, które trafiły do sądów w różnych częściach kraju. Oskarżono działaczy z 84 klubów piłkarskich. (PAP)