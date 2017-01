Prezes Agencji podczas spotkania zorganizowanego przez Centrum Analityczne Polityka Insight przypomniał, że PAIiIZ pełni rolę administratora rządowego programu grantów gotówkowych i zachęt dla firm inwestujących w Polsce. Obecnie Agencja obsługuje około 20 proc. inwestycji, które napływają do kraju.

Pisula wyjaśnił, że w związku z przemianą PAIiIZ w Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) planuje się modyfikację sposobu przyznawania zachęt inwestorom. "Będziemy teraz wiedzieli więcej o inwestorach, o skutkach inwestycji dla kraju. Dotychczas dwa główne kryteria podejmowania inwestycji dotyczyły przede wszystkim liczby miejsc pracy oraz deklarowanej wartości kapitału, który będzie w Polsce inwestowany. My teraz - też na potrzeby administracji, żebyśmy sami o tym wiedzieli - na podstawie tych samych informacji będziemy starali się ocenić szersze skutki dla polskiej gospodarki" - powiedział.

Zauważył, że nie są to dodatkowe kryteria oceny inwestycji, ale szacowanie jej długofalowych i szerszych skutków ekonomicznych. "Jeżeli w danej miejscowości pojawia się tysiąc miejsc pracy i deklarowana średnia wartość wynagrodzenia to jest np. 5300 zł, to chcielibyśmy móc oszacować efekt ekonomiczny dla miejscowej populacji. Czyli zastanawiamy się, ile więcej może wpłynąć podatku, ile dodatkowych miejsc pracy może pociągnąć za sobą obsługa tej inwestycji" - wskazywał.

"To są dane, które w ogóle do tej pory nie były brane pod uwagę. Czasami brano pod uwagę tylko to, czy miejsca pracy są dla osób wysoko wykwalifikowanych, czy też bez wykształcenia" - mówił szef PAIiIZ.

Zaznaczył również, że Polska jest w sytuacji, w której może się zastanawiać, jak wspierać inwestora. "Szczególna pomoc będzie okazywana przede wszystkim - nie mówię, że wyłącznie - ale przede wszystkim firmom, które generują większe niż zwykłe pozytywne skutki dla polskiej gospodarki" - podkreślił Pisula.

Przypomniał również, że nowym zadaniem agencji będzie promocja polskiej gospodarki za granicą i wzrost eksportu. "Rzeczywiście Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że będziemy w większym niż dotychczas stopniu promowali eksport zarówno polskich towarów, polskich usług, jak i eksport inwestycji czynionych przez polskie firmy" - mówił.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) będzie koncentrować się na promocji polskiej gospodarki, rozwoju eksportu, promowaniu polskich inwestycji w kraju i za granicą oraz na przyciąganiu zagranicznych inwestycji do Polski. Ma działać w ramach Grupy PFR, która wdraża instrumenty finansowe nakierowane na rozwój polskich przedsiębiorców.

Budżet nowej agencji docelowo ma wynieść do 200 mln zł.

Start pod nowym szyldem nastąpi w momencie pojawienia się wpisu w KRS-ie. (PAP)