Pompeo poparło 66 senatorów, a 32 głosowało przeciwko niemu w liczącym 100 osób Senacie kontrolowanym przez Republikanów.

Republikańscy członkowie Senatu liczyli na to, że nominacja Pompeo zostanie przegłosowana już w piątek, po inauguracji Trumpa na prezydenta, jednak Demokraci zablokowali głosowanie do czasu przeprowadzenia debaty w tej sprawie.

Niektórzy członkowie Senatu wyrażali obawy, że Pompeo może rozszerzyć działania monitorujące nad społeczeństwem lub pozwolić na stosowanie pewnych technik przesłuchań, uważanych za tortury.

Demokratyczny senator z Oregonu Ron Wyden powiedział w poniedziałek, że Pompeo "jest złym człowiekiem na to stanowisko". "Popierał ekstremalne działania, które zasadniczo podważałyby swobody i wolności naszego narodu, nie czyniąc nas bardziej bezpiecznymi" - oświadczył Wyden. Dodał, że jego odpowiedzi na pytania niektórych senatorów były "niejasne" i "sprzeczne", co sprawia, że nie wiadomo, co Pompeo tak naprawdę myśli.

Na początku stycznia w czasie przesłuchania w komisji ds. wywiadu Senatu Pompeo zasygnalizował, że w razie potrzeby przeciwstawi się Trumpowi w kwestii tzw. wzmocnionych technik przesłuchań osób podejrzanych o terroryzm. Jako prezydent elekt Trump zapowiadał przywrócenie tych zakazanych przez Kongres i uważanych powszechnie za tortury technik, m.in. waterboardingu.

Dystansując się od deklaracji Trumpa w sprawie planów ocieplenia stosunków z Rosją, Pompeo oświadczył także, że Rosja "agresywnie zaznacza swoją pozycję" przez zagrażającą Europie inwazję na Ukrainę i "nie robi prawie nic", aby pokonać Państwo Islamskie.

Pompeo powiedział także, że "jest wystarczająco jasne, co się wydarzyło w kwestii zaangażowania Rosji w działania hakerskie i wywarcia wpływu na amerykańską demokrację". "To były agresywne działania podjęte przez wysokie przywództwo Rosji" - stwierdził.

Na początku stycznia szefowie służb wywiadowczych USA ocenili podczas przesłuchania w Senacie, że Rosja jest poważnym zagrożeniem cybernetycznym dla Stanów Zjednoczonych, a jej ingerencja w wybory prezydenckie w tym kraju miała na celu zwiększyć szanse Trumpa na wygraną i zaszkodzić jego rywalce, kandydatce Demokratów Hillary Clinton. Podkreślono, że "tylko najwyższe władze Rosji mogły te ataki zatwierdzić". Kreml odrzucił oskarżenia o próby manipulowania przebiegiem wyborów w USA. (PAP)

