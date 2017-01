Włochy: 7 turystów nie dojechało do hotelu Rigopiano, bo im odradzono

7 turystów nie dojechało do hotelu Rigopiano w Abruzji we Włoszech w ub. środę, na kilka godzin przed tym, gdy zeszła tam lawina. Uczestnicy tej wyprawy powiedzieli agencji Ansa, że to kierownictwo hotelu odradziło im przyjazd z powodu złych warunków pogodowych.