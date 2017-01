Po spotkaniu, z dziennikarzami rozmawiała szefowa struktur partii w okręgu łódzkim posłanka Joanna Kopcińska. Poinformował, że do Łodzi na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskimi przyjechali działacze PiS z okręgów: łódzkiego, sieradzkiego i piotrkowskiego. Dotyczyło ono, przeglądu struktur, mobilizacji przed nadchodzącymi wyborami, najpierw samorządowymi a później parlamentarnymi.

"Mowa była o powołaniu wojewódzkich struktur, które mają przeprowadzać kampanię w okręgach z naszego regionu" - powiedziała posłanka. Jak dodała, w każdym okręgu zostanie wyznaczony pełnomocnik do spraw wyborów z parlamentarzystów, tzw. pierwszacy, którzy pełnią w tej chwili swoją pierwszą kadencję w Sejmie. Osoby te będą odpowiedzialne za kampanię w woj. łódzkim, w poszczególnych okręgach.

Zdaniem Kopcińskiej było to bardzo dobre, ważne spotkanie, choć krótkie. Z tego też powodu wiele osób było rozczarowanych, bo nie mogło zadać pytania. Poinformowała, że w najbliższym czasie, prezes Kaczyński planuje kolejne odwiedziny w regionie łódzkim - prawdopodobnie w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

"To cieszy, bo takie bezpośrednie spotkania, taka bezpośrednia wymiana zdań między osobami pracującymi, tu na miejscu i władzami partii, to wymiana doświadczeń. Władze partii oceniają poniekąd, to co my robimy na co dzień, my słuchamy uwag, wytycznych, dzielimy się tym, czego być może władze partii nie widzą, bo nie mogą, bo ich tu na co dzień nie ma" - podkreśliła posłanka.

Jak przyznała, dzięki takiemu spotkaniu ona sama dowiedziała się np. o tym, że w Sieradzu, żaden nauczyciel nie straci pracy po wprowadzeniu reformy edukacji. Według posłanki rozmawiano również m.in. o reformie ochrony zdrowia.

"Wątpliwościami, którymi dzielą się z nami na naszych dyżurach mieszkańcy dzieliliśmy się z władzami partii. Pan prezes mobilizował do jeszcze cięższej pracy. Widzi to, co robimy, ale mówi, że możemy to robić jeszcze lepiej i jeszcze więcej" - mówiła. Pytana, czy było "jakieś dyscyplinowanie działaczy ze strony Jarosława Kaczyńskiego" odpowiedziała, że nie; nikt nie został skarcony.

Fragmenty sobotniego wystąpienia Kaczyńskiego w Łodzi zamieszczono na Twitterze PiS. Kaczyński mówił, że partia musi zrealizować dwa plany: wybory samorządowe 2018 r. oraz kolejne w 2019 r. Jak podkreślił, PiS musi poprawić swoją pozycję w samorządach. Zwrócił też uwagę, że reforma edukacji to trudne zadanie i wsparcie samorządów jest bardzo ważne.

"Chcemy ustabilizowania władzy w Polsce" - podkreślił lider PiS. Jak dodał, równowaga sił jest potrzebna w demokratycznym państwie. Zapowiedziała też, że PiS chce dać szansę młodym posłom. Prezes PiS zauważył, że dziś partie w Europie są dużo mniejsze niż kiedyś. Rozbudowa struktur jest bardzo ważna - zaznaczył.

"Potrzebna jest reforma mediów, chcemy, aby dążyli oni do prawdy a nie opowiadali się za jedną stroną" - podkreślił Kaczyński.

Przed budynkiem gdzie odbywało się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z politykami PiS protestowało kilkadziesiąt osób, m.in. działaczy KOD i PO.

Jarosław Kaczyński po spotkaniu w Łodzi pojechał do Katowic. (PAP)