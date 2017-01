Jak wyjaśnił dyrektor operacyjny portu lotniczego w Szymanach Tomasz Kądziołka, podpisana przez wiceministra decyzja to forma koncesji pozwalającej prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług meteo. "Prognozy dla potrzeb lotnictwa możemy sprzedawać innym lotniskom w Polsce oraz zainteresowanym podmiotom w tym regionie np. drogowcom, energetykom, wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć, jakie są tendencje pogodowe i ostrzeżenia - wyjaśnił.

Służbę meteo na lotnisku w Szymanach stanowi 11 osobowy zespół. Do tej pory port Olsztyn-Mazury w Szymanach korzystał z prognoz meteo przygotowywanych przez lotnisko w Radomiu, za które płacił rocznie 400 tys. zł. Po podpisaniu decyzji wydatki związane z przewidywaniem pogody dla lotniska w Szymanach zmniejszą się do kwoty około 120 tys. zł. rocznie.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podsumowując roczną działalność portu Olsztyn-Mazury powiedział, że "osiągnięto sukces".

"To co Szymanom udało się przez rok, niektórym lotniskom nie udaje się przez kilka lat. Mowa o poziomie obsługi pasażerów. To pokazuje, że tu jest potencjał a region jest miejscem, które absolutnie uzasadnia lokalizację lotniska komunikacyjnego"- podkreślił wiceminister Szmit. Dodał, że lotnisko musi obsługiwać oprócz ruchu turystycznego także inne branże zwiększając potencjał gospodarczy całego regionu Warmii i Mazur.

Dyrektor Kądziołka podał, że port lotniczy Olsztyn-Mazury, który swoją działalność lotniczą zainaugurował w styczniu 2016 rok, obsłużył do dziś ponad 50 tysięcy pasażerów a tegoroczne plany zakładają podwojenie tej liczby.

"Liczymy, że tę dynamikę przez najbliższe lata uda nam się utrzymać, spodziewamy się że w ciągu 5-6 lat przyrost pasażerów będzie wynosił 5-7 procent w skali roku. Potencjał lotniska wynosi około 600-700 tysięcy pasażerów i liczymy, że osiągniemy tę liczbę w latach 2020 - 2022. Zakładamy, że wówczas nakłady na utrzymanie portu mają się zrównoważyć z przychodami"- podkreślił.

Podał, że oprócz lotów rejsowych, w 2016 roku w Szymanach odnotowano także sporo lądowań ambulansów, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale także maszyn wojskowych zarówno polskich jak i NATO. (PAP)