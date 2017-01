Rozmawiając z "FT" w dniu zaprzysiężenia Trumpa jako 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, May podkreśliła, że szczerość będzie jej zdaniem kluczowym elementem tradycyjnie "bardzo specjalnej relacji" pomiędzy oboma krajami.

Szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, że o ile w obliczu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zależy jej na zawarciu szybkiego porozumienia regulującego przyszły handel ze Stanami Zjednoczonymi, to ma świadomość różnic pomiędzy nią a amerykańskim prezydentem.

May zwróciła uwagę m.in. na to, że nie zgadza się z nowym prezydentem w sprawie pesymistycznej oceny przyszłości Unii Europejskiej.

"Chcemy, żeby Unia Europejska była silna i chcemy utrzymać z nią bliskie, strategiczne relacje. To szczególnie istotne z powodu polityki bezpieczeństwa: patrząc na zagrożenia, z którymi się mierzymy to nie jest moment na rozluźnienie współpracy" - podkreśliła premier.

Jak dodała, jest pewna, że Trump "uznaje znaczenie i wagę NATO", a nowa amerykańska administracja uszanuje "znaczenie współpracy w Europie, która pozwala na zapewnienie wspólnotowego bezpieczeństwa i obronności".

Pytana o to, czy jej relacja z nowym amerykańskim prezydentem mogłaby przypominać bliską współpracę Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, którzy rządzili w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 80., May powiedziała, że "nie jest kimś, kto próbuje powtarzać model z przeszłości". Jak jednak dodała, "jest pewna, że możemy sprawić, że to będzie bardzo specjalna relacja" pomiędzy oboma krajami.

Zapytana, czy dobrym relacjom między nią a Trumpem mogą zaszkodzić seksistowskie i rasistowskie komentarze amerykańskiego przywódcy wygłaszane w toku kampanii wyborczej, brytyjska polityk podkreśliła, że "jasno mówiła, kiedy czuła, że jego uwagi były nieakceptowalne". Jak zaznaczyła, Trump przeprosił za swoje komentarze.

Oficjalna data wizyty premier May w Stanach Zjednoczonych nie została jeszcze ogłoszona. Według spekulacji mediów dojdzie do niej jeszcze w pierwszym kwartale br.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)