Jako członek NATO Dania bierze udział w kierowanej przez USA operacji Inherent Resolve (Nieodłączna Decyzja) przeciwko Państwu Islamskiemu i jej wojska działają już w Iraku.

"Uwzględniając konkretne podejście koalicji, rząd postanowił rozszerzyć zadania naszych sił specjalnych w Iraku i Syrii" - oświadczył minister spraw zagranicznych Anders Samuelsen.

W kwietniu ubiegłego roku Dania zgodziła się wysłać do regionu żołnierzy, także sił specjalnych. Stacjonują oni w bazie lotniczej Al Asad w okręgu Hit w irackiej prowincji Anbar. Rząd nie zdołał wówczas uzyskać politycznej zgody na operowanie duńskiego kontyngentu w Syrii, ale w piątek parlament zaakceptował użycie tam 60 żołnierzy sił specjalnych.

"Cieszę się, że większość w parlamencie popiera to" - powiedział Samuelsen, dodając, że duńscy żołnierze będą działać w strefie przy granicy z Irakiem. Ponadto Dania dołączy na czas od lutego do maja swą fregatę do zespołu okrętów wojennych wokół amerykańskiego lotniskowca.

Kilkuset żołnierzy sił specjalnych USA wspiera kurdyjskich i arabskich bojowników Sił Demokratycznych Syrii, starając się wypchnąć siły Państwa Islamskiego z północnej Syrii. Również Francja poinformowała w czerwcu, że żołnierze jej sił specjalnych pełnią funkcje doradcze na tym samym terenie.

W grudniu Dania poinformowała, że po sześciu miesiącach działań jej siedmiu myśliwców F-16 w Syrii i Iraku nie przedłuży ich misji. (PAP)