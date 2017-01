Petru, który spotkał się z dziennikarzami przed rzeźbą smoka wawelskiego, przypomniał, że prawie półtora roku temu, w tym samym miejscu, jego partia, podczas kampanii wyborczej, wskazywała na poważny problem smogu.

"Rząd jest w stanie w ciągu jednej nocy przyjąć zmianę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przyjąć nielegalny budżet w Sali Kolumnowej, a jeżeli chodzi o kwestie smogu – w ogóle tą sprawą się nie zajmuje” – mówił lider Nowoczesnej.

Jak zaznaczył, smog jest nie tylko problemem Krakowa, choć to Kraków i Małopolska pierwsze pochyliły się nad tą kwestią, ale i wielu innych miast. Dodał, że od czasu ostatniego spotkania Nowoczesnej w tym miejscu, umarło w Polsce 60 tys. Polaków z powodu zanieczyszczeń powietrza.

„Apelujemy do rządu o raport z tego, co robi ws. smogu, i o odwoływanie tych osób, które nic w tej sprawie nie zrobiły albo bagatelizują problem, bo smog to tak naprawdę jest śmierć” – powiedział Petru.

Podkreślił, że oczekuje też od premier raportu o tym, jakie w ciągu najbliższych trzech lat rząd podejmie działania, by poprawić jakość powietrza.

"To muszą być działania konkretne. Co więcej, oczekiwalibyśmy informacji, jakich konkretnie poziomów natężenia smogu możemy się spodziewać za rok, dwa, trzy” – mówił lider Nowoczesnej.

Dodał, że brak reakcji rządu na problem smogu „świadczy wyjątkowo źle o świadomości rządu”. „Pan minister (zdrowia, Konstanty) Radziwiłł mówi, że to są dyrdymały, że są poważniejsze problemy. Uważam, że to jest argument do tego, aby takiego ministra zdymisjonować w ramach przeglądu resortu” – powiedział Petru.

Nowoczesna przypomniała w Krakowie o dekalogu antysmogowym, który przedstawiła tydzień temu w Sejmie. Partia domaga się m.in. wprowadzenie dopłat dla gospodarstw domowych o niskich dochodach korzystających z czystych paliw; większych kar dla palących śmieciami; zaostrzenia norm jakości sprzedawanego węgla i opału; monitoringu i systemu kontroli; edukacji najmłodszych o tym, jakie są przyczyny smogu i jak można mu zapobiegać.

We wtorek z przygotowanymi przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów rekomendacjami dotyczącymi walki ze smogiem zapoznał się rząd. Wśród rekomendowanych działań znalazły się m.in. przyspieszenie prac nad rozporządzeniami ws. norm jakości dla węgla jak i nowych kotłów i wprowadzenie wymogu podłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, tam gdzie jest to możliwe.