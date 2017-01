Porozumienie, którego tekst opublikowano w piątek na oficjalnym rosyjskim portalu prawnym, przewiduje, że Rosja ma prawo wwozić do bazy wszelkie rodzaje uzbrojenia i amunicji niezbędne do funkcjonowania bazy.

Baza będzie wyłączona spod jurysdykcji syryjskiej.

Porozumienie pozwala na rozlokowanie tam okrętów o napędzie jądrowym pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa nuklearnego i ekologicznego. Umowa będzie automatycznie przedłużana na kolejne 25 lat, jeśli żadna ze stron nie poinformuje o chęci zrezygnowania z niej.

O tym, że w syryjskim porcie, gdzie od lat 70. Rosjanie mają punkt zabezpieczenia materiałowo-technicznego marynarki wojennej, działać będzie stała baza, informował w październiku zeszłego roku wiceminister obrony Rosji Nikołaj Pankow. Rosja - jak twierdziły w listopadzie media - jeszcze przed podpisaniem odpowiednich dokumentów przystąpiła do tworzenia bazy, rozlokowując w niej jednostki i niezbędne wyposażenie techniczne.

Ponadto Rosja jesienią rozmieściła w bazie w Tartusie zaawansowany rakietowy system obrony powietrznej Antej- 2500 (w kodzie NATO - SA-23 Gladiator). Ministerstwo obrony poinformowało, że baterie rakiet mają zapewnić bezpieczeństwo bazy.

Dotąd istniejący punkt zabezpieczenia materiałowo-technicznego służył do zawijania okrętów na krótkie pobyty i napraw. W odróżnieniu od niego baza zapewni rosyjskim jednostkom wszelkie zaopatrzenie w amunicję, paliwo i sprzęt. W bazie można będzie również przeprowadzać mniejsze remonty i stworzyć odpowiednie warunki dla personelu.

Jesienią zeszłego roku źródło zbliżone do Ministerstwa Obrony cytowane przez dziennik "Wiedomosti" wykluczyło, by Rosja mogła rozmieścić w bazie większą liczbę wojskowych. Koszt utrzymania bazy źródło to oceniało na kilkadziesiąt miliardów rubli rocznie (1 mld rubli to około 16,7 mln USD).

Punkt zabezpieczenia materiałowo-technicznego rosyjskich okrętów w Tartusie działał na mocy porozumienia zawartego między ZSRR i Syrią w 1971 roku; powołano go w celu napraw i zaopatrzenia okrętów. Zaczął funkcjonować w 1977 roku. Jest to jedyna obecnie baza rosyjskiej marynarki poza obszarem byłego ZSRR.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)