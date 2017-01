Liberadzki: stanowisko wiceszefa PE to dowód uznania dla pozycji SLD

Europoseł SLD Bogusław Liberadzki, który został wiceszefem Parlamentu Europejskiego uważa, że to stanowisko jest dowodem uznania pozycji SLD w Unii Europejskiej. Podkreślił, że Sojusz to partia, która "chce namawiać do spokoju i rozwagi".