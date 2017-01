"Wydarzenia, które w ostatnich tygodniach, w grudniu miały miejsce, nie budzą wątpliwości, że chodziło o przejęcie władzy. To nie był przypadek. Opozycja była doskonale przygotowana" -powiedziała Szydło w wywiadzie dla Onet.pl pytana, czy ma dowody na próbę zamachu stanu.

"Cała dynamika wydarzeń sejmowych, przeprowadzenie tego projektu, ale też i przeprowadzenie tego projektu poza salą sejmową, manifestacja, która została zorganizowana nie ad hoc, bo to nie była przypadkowa manifestacja, nawet przywieziono odpowiedni sprzęt, który miał służyć lepszej organizacji tej manifestacji, to pokazuje, że to nie był przypadek" - podkreśliła szefowa rządu.

"Proszę mnie zrozumieć, że pewnych rzeczy ja nie mogę dziś powiedzieć" - dodała.

Dopytywana o dowody, niejawne informacje wskazujące na próbę przewrotu, odparła: "Cały czas te wydarzenia są bardzo dokładnie monitorowane i analizowane, i jeżeli będzie odpowiedni moment, jeżeli te analizy już będą na tyle przygotowane, że będzie im można nadać dalszy bieg, to oczywiście zostanie to zrobione" - zaznaczyła szefowa rządu.