Bochenek powiedział w piątek w Radiu Plus, że przegląd resortów, to dobry moment, żeby dokonać szybkiego podsumowania, tego co działo się w ostatnim roku. "Spotkania są organizowane przede wszystkim po to, żeby zadaniować ministrów i wyznaczyć im priorytety na najbliższy rok. Program PiS był rozpisany na całą kadencję, nie tylko na jeden rok działalności, w związku z tym premier Beata Szydło stwierdziła, że będzie spotykała się z ministrami po to, żeby ich zadaniować na ten najbliższy rok i konkretnie wskazać cele" - podkreślił rzecznik rządu.

Zapewnił, że spotkania z ministrami, to nie jest "żaden PR". "Odbywają się konkretne, merytoryczne dyskusje na temat tego, co można realizować" - dodał.

Premier Szydło spotka się w piątek w ramach przeglądu resortów z ministrem sprawiedliwości-prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim rządu. Dotychczas szefowa rządu spotkała się z ministrami: obrony Antonim Macierewiczem, spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

Rzecznik rządu potwierdził, że w marcu odbędzie się kongres PiS. "Takie spotkanie Prawa i Sprawiedliwości jest przygotowane, myślę że to dobre otwarcie dla całej partii, żeby zmobilizować szeregi również parlamentarzystów, do to, aby szczegółowo informowali społeczeństwo w swoich okręgach o tym, co się dzieje w rządzie, nad czym pracuje rząd i oczywiście, by podejmować kolejne inicjatywy, te regionalne" - zaznaczył Bochenek.

Pytany, czy policja, która publikuje zdjęcia osób protestujących przed Sejmem 16 grudnia, nie jest nadgorliwa, rzecznik rządu powiedział: "Gdyby te osoby tylko demonstrowały, to na pewno nikt by się nie przyczepiał i nikt by nie zwracał na to uwagi, to (demonstrowanie) naturalne prawo każdego obywatela, my jesteśmy partią demokratyczną". Jak dodał, osoby, których wizerunek został opublikowany "demonstrowały siłę w stosunku do funkcjonariuszy publicznych, pani premier i parlamentarzystów".

Bochenek powiedział też, że do końca stycznia będą trwały konsultacje dotyczące ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). "Nie sądzę, żeby lekarze pediatrzy byli wyrugowani z przychodni, robimy wszystko, żeby ułatwić Polakom dostęp i kontakt z lekarzem" - zadeklarował.

Resort zdrowia przygotował projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej; w opinii Rzecznika Praw Dziecka planowane zmiany mogą przyczynić się do pogorszenia poziomu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, ponieważ projekt zakłada, że docelowo lekarzem pierwszego kontaktu, również dla dzieci, będzie lekarz rodzinny. Według RPD, lekarz pediatra powinien zawsze być dla dziecka lekarzem pierwszego kontaktu

Pytany, czy rząd pracuje nad wprowadzeniem tzw. podatku katastralnego od wartości nieruchomości, Bochenek powiedział: "Nie, w ogóle takie prace się nie toczą, w tym momencie nie ma takich planów, żeby ten podatek w Polsce wprowadzić". (PAP)