Jak informują organizatorzy, do hospicjum w Rzeszowie trafi 45 tys. 769 dolarów, do „Pomóż im” w Białymstoku 41 tys. 995 dolarów, a do rekomendowanego przez Pierwszą Damę RP Agatę Kornhauser-Dudę krakowskiego „Alma Spei” - 32 tys. 697 dolarów. Konto Fundacji Uśmiechu Dziecka, która wspiera polonijne dzieci, zasili kwota 12 tys. 742 dol.

„Od ponad czterdziestu lat PSFCU doskonale się rozwija, co jest zasługą już prawie 90-tys. rzeszy członków Naszej Unii. Fakt, że już trzeci rok z rzędu akcja Świąteczny Uśmiech Dziecka gromadzi tak poważne fundusze, świadczy o znaczącym zaufaniu Polonii do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. PSFCU jest przykładem sukcesu Polaków odniesionego w USA, ale i świadectwem, że Polacy za granicą nie zapominają o kraju przodków i czują się częścią wielkiej, polskiej rodziny" – powiedział PAP dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski.

Od 25 listopada do 14 stycznia członkowie PSFCU zgromadzili łącznie 133 tys. 204 dolary. Składali datki w siedemnastu oddziałach polonijnej instytucji finansowej oraz za pośrednictwem internetu. Najwięcej środków zebrały oddziały Unii w Maspeth (23 tys. 826 dol.) oraz Ridgewood (22 tys. 834) na nowojorskim Queensie. Z czterech oddziałów metropolii chicagowskiej wpłynęło łącznie 26,8 tys. dol., z dwóch na Greenpoincie 17,5 tys. dol. Garfield w stanie New Jersey przekazało 12 tys. 904 dol.

Założona w 1976 r. na nowojorskim Greenpoincie Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (odpowiednik polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) to największa polska instytucja finansowa poza granicami Polski.

Według sekretarz PSFCU Marzeny Wierzbowskiej w ciągu trzech lat zgromadzono niemal 400 tysięcy dolarów na potrzeby ciężko chorych dzieci w Polsce i w Ameryce. Wszystkie środki przekazywane są wspieranym instytucjom, gdyż Unia nie pobiera żadnych opłat związanych ze zbiórką czy transferami pieniędzy do Polski.

W poprzednich latach z funduszy skorzystały hospicja dziecięce w Rzeszowie, Białymstoku, „Gajusz” w Łodzi, im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz im. błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Dzięki przesyłanym z Ameryki funduszom m.in. w Rzeszowie dokończono rozbudowę hospicjum, a w Białymstoku kupiono nowoczesny aparat USG.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)