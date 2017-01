Trzęsienie ziemi we Włoszech. Sejsmolodzy: Taka seria wstrząsów to nowe zjawisko

Pięć silnych wstrząsów sejsmicznych o magnitudzie ponad 5, do których doszło we Włoszech w ciągu kilku godzin w środę, to nowe zjawisko - twierdzą włoscy sejsmolodzy. Trzęsienie ziemi wywołało nieznaczne szkody; nie ma ofiar.